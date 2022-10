La Juventus per il Torino è sicuramente la bestia nera più acclamata di tutto il campionato, non solo per la rivalità cittadina, ma anche per i dati da incubo che i granata hanno ottenuto contro Madama nell'arco della loro storia. I bianconeri sono infatti la squadra contro cui il Torino ha sia perso più sfide (74) che subìto più gol (238) nella sua storia in Serie A, completano 35 successi granata e 45 pareggi.