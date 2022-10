È finito così come è iniziato, il derby di, con laraggruppata a centrocampo in un abbraccio collettivo, a testimonianza di una ritrovata unità d'intenti dopo giorni complicatissimi. Rispetto al pre partita, a riunirsi sono stati tutti gli effettivi a disposizione di Massimiliano Allegri, non solo gli undici in azione sul terreno di gioco, che a seguire si sono portati sotto la curva per prendersi gli applausi - oggi meritati - dei propri tifosi.