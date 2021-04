Sul gol del Torino, la rimessa laterale era della Juventus. Un errore del guardalinee ha viziato la ripartenza veloce dei granata, che ha poi portato al cross, all'intervento di Danilo e al mancino fortissimo di Mandragora sul quale Szczesny ha peccato di reattività, consentendo a Sanabria di toccare di testa in rete per il più facile dei tap in. Come dimostrato nell'intervallo di DAZN, il tocco iniziale era stato però di Verdi, in grado di anticipare Cuadrado e bravo a sbarrargli la strada evitando la ripartenza della Juventus. Da lì, la rete del Torino che ha raggiunto il pari.



Il VAR? Da regolamento, non poteva assolutamente intervenire. Dunque, nessun errore evidente. Solo... sfortuna!