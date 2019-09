Il primo derby della stagione? Nel giorno della commemorazione dei defunti. Eppure c'è vita, eccome, attorno alla stracittadina di Torino: mai come quest'anno, i granata possono impensierire i bianconeri, che si presenteranno inizialmente all'Olimpico. Spunta anche la data, resa oggi ufficiale dalle disposizioni arrivate in giornata dalla Lega Calcio (a proposito: qui trovi tutte le date e gli orari della Serie A dalla terza alla sedicesima giornata): Torino-Juventus si giocherà sabato 2 novembre alle 20.45. Tutti pronti, tocca solo segnare la data in rosso sul calendario...