Tutti i volti di Max, che pure aveva iniziato con una faccia sola: quella della tensione. Sono stati palesemente giorni diversi, alla Continassa. Giorni in cui tutti sono stati in bilico e Allegri più di tutti. Giorni in cui, per la prima volta nella sua doppia esperienza alla Juventus, ha fatto fatica a vedere una luce, a tracciare un percorso per il futuro.Ha riavuto la compattezza giusta, Allegri. E soprattutto lo stessonascosto a San Siro, marcito ad Haifa, messo sul banco degli imputati da Landucci proprio a Milano e menzionato tante volte nelle ultime interviste e conferenze. Sì, il cuore, nel derby, c'è stato. Max è tornato così a respirare. Pardon: ad avere una faccia diversa. Più rilassata a bordocampo, nuovamente scanzonata davanti alle telecamere, meno preoccupata per il futuro e comunque serena. Più serena: ché ora arrivare a novembre ha tutt'altra facilità.Certo, è stato comunque un derby, dunque mai scivolato via sui binari della semplicità. Anzi: fosse stato un percorso, sarebbe stato pieno di curvoni, dove scivolare era un attimo, ma anche accelerare diventava piuttosto semplice.Che ha iniziato calmo, che ha subito - arrabbiandosi e urlandolo a Landucci - il prosieguo granata, che ha mal digerito i tanti errori tecnici. Che però ha apprezzato la testa alta della squadra, in particolare nelle difficoltà. Momenti clou, due. Intanto l'uscita di Kean, arrabbiatissimo dopo il gol sbagliato e probabilmente pure per il cambio: Allegri l'ha abbracciato, consolato, fatto sfogare poi negli spogliatoi.L'arbitro gliel'ha fatto notare, il quarto uomo si è infuriato, e Allegri è tornato in panchina corricchiando col sorriso sornione. Livornesissimo.- Stona però una nota, che avrebbe potuto e forse dovuto essere lieta. Nel momento del gol di Vlahovic, sono in tanti a passargli vicino,. Il primo pensiero di Max - che non esulta, diversamente da tutta la panchina - è richiamaresul recupero difensivo, cercando ancora con lo sguardo. A sensazione: non si aspettava un gesto di vicinanza della squadra, mostratasi sì unita, ma soltanto tra i giocatori. A sensazione: forse. per chiudere anche tanto vociare, sarebbe servita.