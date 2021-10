Tutto esaurito. E allora è anche giusto che Juric chiami a raccolta i suoi tifosi: a Torino percepisco che la città è granata, le sue parole. E la risposta di Allegri è stata chiara: per loro come al solito sarà la partita della vita. TCome racconta Gazzetta, Allegri al Chelsea ha impartito una lezione di difesa e contropiede mentre "il Toro di Juric alza i ritmi, costringe a correre oltre soglia per lunghi periodi". Non è facilmente decifrabile, questa partita. Anche per i tanti duelli a distanza: Brekalo sfida Chiesa e sono gli uomini del momento. Sanabria magari può prendersi l'uno contro uno metaforico con Kean. Ma sull'esterno, decisivo con i Blues, si concentrano tutti. Juric incluso. Perché "Chiesa centravanti sembra essere la nuova “impossibile” frontiera tracciata da Allegri".