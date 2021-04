Andrea Pirlo ha le idee abbastanza chiare per la gara di domani contro il Torino. Non ci saranno i tre giocatori più discussi, McKennie, Arthur e Dybala, che pagano con l'esclusione dai convocati il festino a casa dell'americano. Per il resto, l'unico dubbio è la presenza o meno del brasiliano Danilo: potrebbe giocare largo a sinistra la posto di Alex Sandro o a destra al posto di Cuadrado, che in quel caso avanzerebbe a centrocampo facendo scalare Ramsey al centro con Bentancur che si accomoderebbe in panchina. Oppure, potrebbe rimanere fuori lo stesso Danilo.