Torino-Juventus: è già giorno di. Oggi, 2 ottobre 2021, scendono in campo i granata e i bianconeri allo. Sarà una gara importante per entrambe le squadre, ma un po' di più per il gruppo di Allegri. Che ha necessità di aggiustare la classifica. In qualsiasi modo.Sarà DAZN a trasmettere Torino-Juve in esclusiva. Calcio d'inizio alle ore 18.Il Toro ha recuperato Belotti e Zaza, ma entrambi partiranno dalla panchina. La Juve continua a non avere a disposizione Dybala e Morata, oltre a Ramsey. Rientreranno tutti dopo la sosta. Occhio poi ai ballottaggi: soltanto in giornata Allegri scioglierà le riserve. Tutto dipenderà dalle condizioni e dai recuperi di chi ha giocato con il Chelsea.