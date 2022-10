Una partita - un'altra - da non sbagliare per la Juve, che domani alle 18.00 affronterà il Torino di Ivan Juric nel derby della Mole allo Stadio Olimpico. Mentre la squadra bianconera continua il ritiro alla Continassa, con l'obiettivo di fare gruppo e ricompattarsi dopo un inizio di stagione da dimenticare, nel primo pomeriggio di oggi Massimiliano Allegri è tornato a parlare in conferenza stampa per presentare il match valido per la decima giornata di Serie A. Con le sue dichiarazioni il tecnico ha dato a intendere di voler tornare alla difesa a tre; per quanto riguarda il resto della formazione, invece, da segnalare due ballottaggi, uno a centrocampo e l'altro in attacco.



Le ultime dall'Allianz Stadium e le probabili scelte di Allegri nel video a cura del nostro inviato Cristiano Corbo. Guardalo qui sotto.