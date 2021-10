Da notare la grinta di #Chiesa , al momento della sostituzione,mentre invita #KajoJorge a dare tutto!

Altro segno di grande crescita e carattere

Entrato in campo all'89' nel derby contro il, il giovaneè stato "incoraggiato" per il suocon la maglia dellada Federico, che nel momento della sostituzione, con il piglio del leader, ha invitato l'ex Santos a dare tutto. Un gesto, quello del numero 22, che non è sfuggito all'ex bianconero Claudio, che su Twitter lo ha descritto come un "altro segno di crescita e di carattere", sottolineando la grinta dell'attaccante azzurro. Ecco il suo post: