A 5 minuti dalla fine del derby tra Torino e Juventus l'arbitro Fabbri ha mostrato il cartellino giallo a Rolando Mandragora del Torino per un intervento ai danni di Rodrigo Bentancur a centrocampo. In una partita delicata, in un momento difficilissimo per la Juventus, sul 2-2 di un derby che arriva in un periodo no dei bianconeri, Bentancur ha trovato la lucidità e il fair play di dire al direttore di gara di togliere l'ammonizione a Mandragora. Un gesto che rischia di passare sotto traccia rispetto ai commenti sulla partita, ma che merita di essere sottolineato.