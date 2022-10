La sfortuna non finisce, in casa. 5 minuti dopo l'inizio del secondo tempo del Derby della Mole, infatti, Massimilianoé stato costretto a sostituire Gleisonper inserire. Durante un'azione difensiva, il centrale brasiliano ha sentito pizzicare nella zona del flessore sinistro e dopo aver chiesto pazienza alla panchina ha indicato la necessità del cambio.Nelle prossime ore saranno valutate le sue condizioni con le tradizionali visite strumentali al JMedical e i tempi di recupero.- Per Dazn "sensazioni non positive'. C'è la conferma che l'infortunio sia al flessore sinistro, sospetto stiramento o elongazione.