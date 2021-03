Ripartire a mille, con lo spirito giusto per non ripetere i passi falsi di qualche settimana fa. La sosta delle nazionali ha offerto tempo e spazio per riflettere in casa Juventus, tirare somme parziali della stagione bianconera, perché c’è una qualificazione alla prossima Champions League tutta da conquistare. Il primo step è il derby contro il Torino, occasione per allungare sulle rivali che inseguono alle spalle. L’AIA ha reso nota la designazione arbitrale per il match in programma sabato 3 aprile alle 18:



TORINO – JUVENTUS h. 18.00

FABBRI

MELI – ALASSIO

IV: SACCHI

VAR: MAZZOLENI

AVAR: PAGANESSI