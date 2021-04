La Juventus ha messo in fila un altro passo falso in questo campionato, che ormai sembra chiudere definitivamente a nove il ciclo di scudetti consecutivi iniziato un decennio fa. Il derby contro il Torino è finito 2-2: dopo il vantaggio bianconero firmato Federico Chiesa, è arrivato il ribaltone granata firmato da Sanabria, complici un Szczesny e un Kulusevski non proprio irreprensibili. Ci è voluta l'incornata finale di Cristiano Ronaldo, che raggiunge Romario a quota 772 gol in carriera, per portare a casa quantomeno un punto dall'Olimpico Grande Torino...