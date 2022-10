Ivanha parlato ai microfoni di DAZN dopoPartita tosta, tesa, gli abbiamo dato occasioni su errori tecnici gravi, il resto abbiamo fatto bene. Si è deciso tutto su un calcio piazzato, loro hanno grandi saltatori, abbiamo sofferto ma potevamo avere più attenzione. Non ho niente da rimproverare, è andata male e c'è grande dispiacere.- Abbiamo perso gli attaccanti negli ultimi due giorni, abbiamo provato ma è normale che devi lavorare su certe situazioni, servono giocate diverse. Quella palla di Miranchuk, c'era un'occasione, abbiamo creato le situazioni. Tecnicamente abbiamo fatto errori anche inspiegabili, abbiamo concesso occasioni alla Juve e dato coraggio.In difesa a 5 magari crei situazioni sulle fasce, poi crei occasioni. Se guardi le immagini vedi che manca un pezzo, non è facile... Nel secondo tempo abbiamo fatto questi passaggi tipo il tiro da 15 metri, non è mai facile con tutti i giocatori così dietro. Ci è mancato questo, quegli errori tecnici sono banali, anche nel secondo tempo sull'occasione di Kean, si è aperto il campo. Per il resto la squadra è stata solida e concentrata, abbiamo perso su un calcio piazzato e con questa struttura a volte può succedere.Oggi era un calcio piazzato, non credo che la squadra soffra tanto. Abbiamo analizzato tanto questa cosa, ci sono momenti in cui l'allenatore non conta più, esce fuori la cattiveria. I dati non ci danno segnali negativi, questa è la mia analisi.- Vogliamo passare, tutte le partite sono toste, Il rammarico è Empoli, queste cose alla lunga le paghi. I ragazzi devono essere forti mentalmente per non pagare la situazione.