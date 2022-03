Intervenuto in conferenza stampa per presentare la partita contro il Bologna, il tecnico del Torino Ivan Juric ha parlato anche di Marko Pjaca, tuttora di proprietà della Juve. Ecco il suo commento sul giocatore croato: "E' stato un po' sfortunato. Ha avuto momenti alti, poi nel momento migliore gli è arrivato l'infortunio. Poi era in crescita e ha preso il Covid. Vedo un po' di alti e bassi per lui, a tratti ha dimostrato cose belle ma non trovato la continuità giusta".