Secondo quanto raccontato da La Gazzetta dello Sport, Ivannon ha preso bene la sconfitta del suoneldi sabato contro la: il tecnico, in particolare, ha fatto notare alla squadra che contro i bianconeri sono mancati convinzione e furore agonistico, oltre alla personalità dei giocatori più talentuosi. Juric, inoltre, ha strigliato i suoi per la scarsa attenzione dimostrata in occasione del gol decisivo di Dusan, con la difesa a suo dire troppo passiva sul calcio d'angolo dal quale è scaturita la rete.