Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia delcontro la, il tecnico delIvanha parlato anche di Perr, il difensore che ha sostituito in granata Gleison. Ecco il suo commento: "Sono molto, molto contento... E' diverso da Bremer: in certe situazioni ci perdiamo, ma sono molto contento. Ha ancora lavoro da fare per crescere, ma ci sono tante cose positive. Ha margini di miglioramento, sono contento di lui anche come persona. In alcune caratteristiche è meglio di Bremer, migliorando può diventare tanta roba".