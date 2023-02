Come racconta Gazzetta, le chiavi del Toro a Ivan, il ritorno di Ricci dalla panchina, l’attacco costruito lungo l’asse Miranchuk-Sanabria. Sono le principali indicazioni filtrate dalla rifinitura di ieri sera tenuta sotto i riflettori. Un attimo dopo, Ivan Juric ha cominciato a riscaldare la vigilia: «Questa sera (ieri per chi legge, ndr) mi addormenterò con un unico desiderio: vincere questo derby». L’allenatore granata è tranquillo: «Abbiamo vissuto una vigilia diversa dal solito – racconta -, i tifosi domenica al Filadelfia hanno trasmesso emozioni forti ai ragazzi. Dobbiamo trasformare queste emozioni in energie positive per fare una grande partita mettendoci amore». La tensione è entrata nello spogliatoio: «Nella rifinitura ho visto i ragazzi un po’ troppo tesi, mi sono raccomandato di essere liberi di testa e tosti come sono sempre stati in stagione».