Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, mercoledì sera il tecnico del Torino Ivan Juric ha offerto la cena a tutta la squadra per "premiare" i propri giocatori dopo l'ottimo derby disputato venerdì all'Allianz Stadium contro la Juve. Anche se la partita si è conclusa sull'1-1, infatti, l'allenatore è rimasto molto soddisfatto della prestazione dei granata, e per questo ha "convocato" tutti per due ore spensierate in vista dei prossimi impegni di campionato.