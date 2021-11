Alla vigilia della partita contro lo Spezia, l'allenatore del Torino,ha presentato in conferenza stampa la gara del Picco: "Lo Spezia è una squadra piena di talenti, ci sono anche due giocatori che avevo a Verona l'anno scorso e so quanto valgano. L'unica partita dove non hanno fatto bene è stata quella con la Fiorentina, nelle altre hanno raccolto meno di quanto avrebbero meritato. In difesa hanno giocatori molto tosti, in avanti hanno tanta qualità. Sarà una partita molto tosta".E a proposito dell'infortunio di, l'allenatore ha aggiunto: "Noi con Pjaca abbiamo fatto un errore come società contro la Lazio, abbiamo fatto giocare un giocatore che non doveva scendere in campo e un piccolo problema si è trasformato in un problema più grande".Infine, sulla sfida a distanza con la: "La sfida a distanza con la Juventus per ora non mi interessa. Noi potevamo fare più punti e loro in campionato non si sono ancora trovati e vanno bene in Champions".