Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del, il tecnico delIvanha detto la sua anche sul momento della, reduce dalla pesante sconfitta in. Ecco il suo pensiero: "Avranno una forte emozione: l'ambiente spesso riesce a compattarsi e i giocatori danno di più. Non so se la sconfitta di Haifa sia buona o no per noi, certamente hanno grandissimi giocatori che non hanno reso. Ci sono tratti nei quali esprimono potenza, accelerazioni e qualità". E ancora: "Nell'ultima partita non hanno fatto bene, ma le precedenti sono state diverse: a tratti buone e a tratti non buone, quando ti va male gira tutto male. Ilha fatto male sulla trequarti e sui cross. Noi proveremo a fare il nostro gioco".