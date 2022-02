L'allenatore del Torino Ivan Juric ha commentato a Sky Sport la sconfitta per mano del Venezia: "Abbiamo dominato, poi loro hanno cambiato modulo, scegliendo il 4-3-3. Da quel momento abbiamo sofferto, prendendo gol a inizio secondo tempo, ma ai ragazzi rimprovero poco, se non la mancanza di un po' di brillantezza e lucidità". Sul gol annullato a Belotti: "Non so veramente cosa dire. Contro il Sassuolo hanno battuto un fallo laterale 15 metri avanti, e oggi questo. Non mi sembra che ci sia stato un blocco, lui è dietro: di cosa stiamo parlando? Sono cose difficili da spiegare, gravissime".