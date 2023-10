Ivan, allenatore del Torino, ha parlato a DAZN dopo il pari contro l’Hellas Verona: “Abbiamo avuto due occasioni nel primo tempo, con Seck e Lazaro, nel secondo abbiamo attaccato avendo altre occasioni. Il campo è veramente in condizioni pessime, abbiamo visto errori tecnici. Per me la prestazione c’è stata, non abbiamo fatto gol ma questo campionato è tutto una battaglia, è difficile vincere contro chiunque”.“A volte faccio scelte in base agli allenamenti ed è così in questo caso. Zapata? Oggi lo abbiamo cercato tantissimo, ha fatto cose anche belle, con un campo decente avrebbe fatto di più ma siamo soddisfatti”.“Il pubblico è stato spettacolare, diventa difficile quando si creano aspettative non giuste, poi vedi la classifica e sei lì a battagliare con altre, la gente si aspetta che arrivi e vinci 3-0 e che è tutto facile, la Curva è sempre stata con noi e speriamo di fare una grande partita contro la Juve”“Sarà come sempre dura e tosta, si giocherà sugli errori degli altri. Al terzo anno nel derby vorrei fare grandi cose, c’è voglia di vincere per noi e per tutti i tifosi. Vogliamo fare ancora di più, ce la metteremo tutta”