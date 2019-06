Armando Izzo, difensore del Torino, tra le sorprese dell'ultima stagione di Serie A, ha parlato anche di Juventus sulle pagine de La Gazzetta dello Sport:



RONALDO - "Eh... Ronaldo è il più forte. Si stacca, non ti dà appoggi. Per un po’ non lo vedi e poi... gol".



DIFENSORI PIU' FORTI - "Van Dijk, Sergio Ramos e Chiellini".



DE LIGT - "È molto bravo, se un difensore è forte è giusto pagarlo tanto. Anche perché quelli per cui vale la pena spendere certe cife non sono tanti".