Il difensore del Torino Armando Izzo ha parlato a Cronache di Spogliatoio, raccontando la sua infanzia simile a quella di Paulo Dybala: "La mista storia è simile a quella di Dybala, perché anche lui, come me, viene dal nulla e ha perso il padre quando era piccolo. Dopo un derby mi sono avvicinato a lui e gli ho detto che abbiamo storie simili e che quello che siamo diventati ci fa onore. Poi ci siamo abbracciati. I miei compagni mi chiedono come sia Scampia. Io gli faccio vedere le foto ma mi chiedono di vederla dal vivo, uno dei più curiosi è Rincon".