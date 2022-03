Nel corso di questa tribolata stagione sotto l'aspetto arbitrale aveva "assolto" Massa in occasione del famoso "fuorigioco geografico" del milanista Giroud - che aveva portato all'annullamento della rete di Kessie contro il Napoli - e Martinelli per la concessione della rete del pari dell'Udinese contro i rossoneri per il presunto tocco di mano di Udogie (al VAR c'era Guida), ma che aveva fermato per qualche settimana Serra dopo l'improvvido fischio nelle battute conclusive di Milan-Spezia che aveva negato a Messias il gol del possibile 2-1 per gli uomini di Pioli.