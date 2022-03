Non si placano le polemiche per il rigore non concesso al Torino nel match contro l'Inter, per il fallo di Ranocchia su Belotti. Durissimo a tal proposito il commento dell'ex arbitro Paolo Casarin, intervenuto ai microfoni di Radio anch'io Sport: "Il rigore non dato al Torino lo avrebbe visto anche un bambino di due anni. A due metri anche un bambino lo vede, quel rigore, non occorre essere arbitri internazionali". E ancora: "Il VAR è stato fatto per permettere all'arbitro di rivedere l'azione. Quindi deve essere modesto, umile e pensare che può anche sbagliare".