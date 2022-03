Si profila uno stop pesante per Marco Guida e Davide Massa, arbitro e addetto al Var del match tra Torino e Inter che sarà ricordato a lungo per il rigore clamorosamente negato ai granata dopo un fallo di Ranocchia su Belotti. Secondo indiscrezioni de La Gazzetta dello Sport, ancora da confermare in via ufficiale, i due "fischietti" potrebbero essere fermati per tre o quattro turni, e dunque per circa un mese. Con, tuttavia, un piccolo paradosso: tra due giorni, infatti, Massa dirigerà la sfida di Champions League tra Lille e Chelsea, secondo la designazione della UEFA che non verrà rivista alla luce di quanto accaduto ieri sera.