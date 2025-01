Il regista classe 2001 del Torinoè stato costretto a lasciare il campo anzitempo nel corso della sfida contro il Parma che si è conclusa per 0-0. Il giocatore ha rimediato un infortunio probabilmente di natura muscolare nel corso della sfida ed al suo posto nell'intervallo è entrato Linetty. Le condizioni di Ricci saranno valutate nei prossimi giorni, la sua presenza però per il derby contro la Juventus al momento sembra possa essere in dubbio.