C’era anche un missile aria-aria nell’arsenale sequestrato dalla Digos di Torino nel prosieguo delle perquisizioni negli ambienti dell’estrema destra in cui, la scorsa settimana,era stato arrestato un membro dei Drughi Giovinezza, gruppo ultras della Juve. #Torino #report #ultras pic.twitter.com/iGJ3hFPqet — Federico Ruffo (@FedericoRuffo) 15 luglio 2019

Nel corso di un blitz, come riportato da FanPage.it, questa mattina è stato trovato perfino unin uso alle forze armate in Qatar in casa di uno tra i militanti. Nel corso delle perquisizioni della scorsa settimana gli investigatori, coordinati dal dirigente Carlo Ambra, avevano posto sotto sequestro uno, all’interno della sede Legio Subalpina, in corso Allamano, e nelle case perquisite risiedevano anche alcuni appartenenti al gruppo Tradizione, sempre della tifoseria bianconera. Durante la vasta operazione sono state trovate anche altre armi da guerra, tra cui diversi fucili d'assalto.