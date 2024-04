Il comunicato ufficiale

Nessuna maglia o sciarpa dellaallo stadio Olimpico di, almeno in. E' tra le "informazioni utili" apparse sul sito del Torino, che domani ospiterà i bianconeri nel derby della Mole numero 208."Ricordiamo agli spettatori che la Curva Primavera è riservata ai tifosi del Toro e neutrali: è stata infatti venduta ai titolari di tessera Cuore Granata e con diversi messaggi di sensibilizzazione durante l'acquisto sul sito ufficiale. Per evidenti ragioni di sicurezza non sarà quindi consentito l'accesso in Curva Primavera ad eventuali tifosi con maglie o sciarpe della Juventus FC".