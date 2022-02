"Sorpresa e contro sorpresa. In un primo tempo, per buona parte della giornata di ieri, Pjaca è risultato assente tra i convocati, ma all’ultimo istante Juric ha deciso di portarlo in panchina. La sua assenza aveva sorpreso, in effetti, perché senza Praet al Toro mancavano trequartisti. Ufficialmente il giocatore croato ha poi recuperato da un affaticamento muscolare. O forse ha chiarito con Juric qualcosa che c’era da chiarire. Tutto può essere successo". Lo scrive Tuttosport.