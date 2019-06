Il Torino vuole riportare in Italia uno dei grandi protagonisti del passato recente della Juventus. Si tratta di Roberto Pereyra, che tra il 2014 e il 2016 ha raccolto 68 presenze e 6 gol tra tutte le competizioni in bianconero, vincendo due scudetti e altrettante Coppa Italia, prima di trasferirsi al Watford in Premier League. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il presidente Urbano Cairo ha fatto un sondaggio con il club inglese per provare a riportare El Tucu in Italia a partire dalla prossima stagione.