Il tecnico del Torino Marco Giampaolo ha diramato la lista dei convocati per il derby contro la Juventus, in programma oggi alle 18. Tre buone notizie per l’allenatore granata, infatti è da sottolineare il ritorno di Vojvoda, Gojak e Lukic. Ecco la lista:



Portieri: Milinkovic-Savic, Rosati, Sirigu



Difensori: Ansaldi, Bremer, Buongiorno, Izzo, Lyanco, Nkoulou, Rodriguez, Singo, Vojvoda



Centrocampisti: Gojak, Horvath, Linetty, Lukic, Meite, Rincon, Segre



Attaccanti: Belotti, Bonazzoli, Edera, Vianni, Zaza