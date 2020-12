Marco Giampaolo, allenatore del Torino, ha parlato in conferenza dopo la sconfitta contro la Juve: “Altra rimonta? Bisogna essere forti. Siamo sottoposti a prove importanti sul piano caratteriale, non dobbiamo farci condizionare. La squadra ha giocato bene ma è uscita battuta, non nel morale ma in campo. Bisogna avere fede”.



RAMMARICO - “Abbiamo avuto la possibilità di raddoppiare con Zaza, è vero. A mio avviso potevamo difendere anche con il pallone tra i piedi e non subire la pressione della Juve senza perdere troppe energie”.



RIMONTE - “Questa è stata diversa dalle altre. L’abbiamo persa per un paio di dettagli soprattutto nei piazzati, le rimonte subite nelle partite precedenti erano più emotive. Questa è diversa dalle altre”.