Il presidente del Torino Urbano Cairo in seguito alla gara tra Torino-Fiorentina è tornato a parlare polemizzando sulla classe arbitrale, in particolare sull'espulsione di Samuele Ricci. Le sue parole riportate da Calciomercato.com.

CAIRO SUGLI ARBITRI- "Torti arbitrali? Non è il primo… Ormai è inutile commentare, si è visto tutto. Peggio di Di Bello? Ce l’abbiamo fatta… Zapata ha avuto un trattamento incredibile, falli uno dietro l’altro, e poi quello è un gol che o non concedi oppure non ti fai richiamare: lui era a un passo, ma non voglio parlare ancora di arbitri. Ci hanno tolto un mare di punti".