Il difensore del Torino Gleison Bremer ha recentemente rinnovato il suo contratto con i granata ma era nel mirino della Juventus già nel corso del mercato di gennaio. Come riporta il portale spagnolo Todofichajes.com la richiesta del Torino sarebbe di 35 milioni per poter far partire il difensore. Potrebbe piacere alla Juventus vista l'età avanzata di Giorgio Chiellini e Leonardo Bonucci.