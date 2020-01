Come racconta Calciomercato.com, è bagarre attorno a Favilli. L'attaccante di proprietà del Genoa piace a mezza Serie A e negli ultimi giorni di mercato potrebbe lasciare i rossoblù con i quali nella prima parte di stagione ha totalizzato 13 presenze e un gol in Coppa Italia agli ottavi proprio contro il Torino che è una delle due squadre in pole per il giocatore insieme alla Spal. Il Genoa parte da una base di almeno 15 milioni di euro, anche se probabilmente servirà di più perché il club di Preziosi non vuole privarsi facilmente dell'attaccante classe '97. Ultimi giorni di trattative, Favilli è al centro del mercato.