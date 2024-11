Juventus-Torino, l'esultanza di Gatti

"Possiamo festeggiare, grande vittoria" ha detto in conferenza stampaE lo ha ascoltato Federico Gatti, che sui social ha infiammato i tifosi bianconeri.Il difensore della Juventus dopo il 2-0 contro il Torino nel derby ha festeggiato pubblicando una foto sui social: "Era troppo importante. Per i nostri tifosi, per il nostro percorso. Avanti così, Torino è nostra", il messaggio di Gatti, che conosce bene il significato del derby.