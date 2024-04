Come riporta Tuttosport, dal punto di vista tatticosi trovano ad essere accomunate da alcuni fattori. Entrambe le squadre, infatti, hanno segnato meno reti di quanto previsto in base agliprodotti: 45 i bianconeri (da 54.32 xG) e 31 i granata (35.87 xG). Sia gli uomini di Massimilianoche quelli di Ivanpraticano poi un calcio che può alternare giocate dirette a fasi di maggior palleggio. Non a caso il tempo medio per azione offensiva è di 10.33 secondi per il Toro e di 10.03 secondi per la Juventus. La media di passaggi ad azione d’attacco risulta poi di 3.54 per i granata e di 3.55 per i bianconeri. Questi dati collocano le due formazioni piemontesi all'incirca a metà delle relative graduatorie.