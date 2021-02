Dopo che ieri sera Bologna e Benevento hanno inaugurato la 22^ giornata di Serie A pareggiando per 1-1, questo sabato di campionato che ci porta verso Napoli-Juventus delle 18 si è aperto conterminata anch'essa in parità, addirittura a reti bianche. Unoche lascia in apprensione i granata, al quinto pareggio consecutivo, col rischio di ripiombare in zona retrocessione in caso di vittoria (difficile sulla carta) domani del Cagliari con l'Atalanta. E che invece lascia la squadra di Ballardini in una posizione di relativa tranquillità. È rimasto in panchina per tutta la gara Gianluca Scamacca, il centravanti che è stato vicino alla Juve per tutto il mercato invernale.