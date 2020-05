1









Tensione a Torino. Nel giro di poche di ore, si sono verificati due scontri che hanno coinvolto più di un centinaio di persone. In primis, come riporta Repubblica, c'è stata una rissa nel quartiere Aurora, in Corso Giulio Cesare, che ha spinto cento persone - per lo più senza mascherina - in strada. Scontri con le forze dell'ordine che sono partiti dal furto di una bicicletta: le persone sono accorse sulla strada e da lì la situazione è degenerata. Invece, poco dopo, situazione di tensione anche in Via Fogligno, nel quartiere Madonna di Campagna. Attorno alle 20.30, una decina di volanti della polizia sono intervenute per bloccare una festa che si stava tenendo in un appartamento a cui hanno partecipato anche persone non residenti nello stesso. L'arrivo dei poliziotti ha spinto le persone nuovamente per strada, con tafferugli all'interno dell'abitazione.