Da Torino a Napoli, passando per Milano. Partiamo dai granata: con i cugini bianconeri ieri impegnati tra test e tamponi, adesso tocca al Toro, che da venerdì si ritroverà in campo al Filadelfia. In corso visite e screening per il primo gruppo di giocatori, a seguire lo staff prepartori. Domani e giovedì test e visite per il secondo gruppo. Venerdì inizio allenamenti individuali al Filadelfia. Gruppi di 6, in 3 per ogni campo. A Napoli, iniziati i tamponi a domicilio: nel weekend si dovrebbe tornare in campo a Castel Volturno. Per il Milan, test iniziati oggi e in campo da giovedì mattina.