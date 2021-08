Poco prima delle 9 è crollata una palazzina di due piani in strada Bramafame 42, nella periferia di Torino. Lo scrive l'Ansa, che prosegue: tre persone sono state estratte vive dalle macerie, tra le quali una donna in gravi condizioni e trasportata al Cto di Torino. E' stato trovato morto invece, il bambino di 4 anni, figlio della donna. L'edificio - secondo quanto riferito dai vigili del fuoco - è crollato a causa di un'esplosione. Sono scattati anche gli accertamenti sulle cause del crollo.