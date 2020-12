Come raccontato da Tuttosport, dopo la sconfitta nel derby, i tifosi del Torino si sono riuniti al Filadelfia e non di certo con umore sereno. All'esterno del campo di allenamento dei granata, è infatti stato appeso uno striscione, a firma 'La Maratona'. Il messaggio è decisamente eloquente: 'Ci avere totto il ca...'. Oltre alla sconfitta che la Juve ha inflitto al Toro, pesano chiaramente i sei punti in dieci partite. Giampaolo ha vinto solo una volta, con il Genoa. E ha collezionato tre pareggi con Sassuolo, Crotone e Sampdoria.