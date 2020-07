Grande caos in casa Torino prima del derby con la Juve in programma sabato. Come riporta Calciomercato.com: "Con la ripresa del campionato a Torino è ripartita anche la contestazione nei confronti del presidente Urbano Cairo. Nella notte alcuni tifosi granata hanno è esposto di fronte al centro sportivo Robaldo - quello che dovrebbe diventare il quartier generale del settore giovanile granata ma da quattro si attende il via dei lavori - uno striscione con una foto del patron e la scritta “Cairo vattene”.



Da novembre, dopo gli ormai celebri fatti di Inter-Torino, con i biglietti venduti agli ultras nerazzurri all’interno della Curva Primavera, gli scontri che sono seguiti tra i tifosi delle due squadre e i 75 Daspo ai sostenitori granata, la contestazione verso il presidente granata si è fatta sempre più accesa e rumorosa. Non solo allo stadio: gli striscioni con scritto “Cairo vattene” sono infatti apparsi in vari luoghi della città ma anche nel resto del Piemonte.



Per sabato mattina, a poche ore dal derby contro la Juventus, i tifosi del Torino hanno anche organizzato un flash mob di protesta contro Cairo: i sostenitori granata, come già fatto nelle scorse settimane, si sono dati appuntamento all’esterno dello stadio Olimpico, di fronte a quella Curva Primavera che è diventata il simbolo della contestazione al presidente granata, per manifestazione il proprio disappunto e invitare Cairo a cedere la società.