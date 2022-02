Il difensore centrale del Torino, Alessandro Buongiorno, durante la partita contro l'Udinese ha cercato in ogni modo l'ammonizione. Al momento dell'uscita dal campo per sostituzione, infatti, ha tolto la maglia, andando contro il regolamento. Il motivo è semplice, essendo in diffida avrebbe voluto saltare il prossimo turno, per poi essere disponibile nel Derby contro la Juventus. L'arbitro, però, non lo ha accontentato, tenendo il cartellino nel taschino.