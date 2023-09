Brutte notizie in casa Torino. Buongiorno infatti ha effettuato gli esami dopo l'infortunio; c'è la lesione e quindi salterà anche il derby contro la Juve in programma la prossima settimana. Di seguito il comunicato del club granata."Gli accertamenti strumentali cui è stato sottoposto in data odierna Alessandro Buongiorno hanno evidenziato una lesione di primo grado al muscolo lungo adduttore destro. La prognosi verrà definita secondo l’evoluzione clinica dell’infortunio."