Urbano, presidente del Torino, ai microfoni della 'Gazzetta dello Sport': "Derby? Da quando sono proprietario del club ne abbiamo vinto uno solo, tre pareggiati da loro negli ultimi minuti, mentre eravamo in vantaggio. Mi spiace, certo. Sul prossimo non dico nulla per scaramanzia. Dico solo che la squadra ci tiene tantissimo e sono certo che darà l'anima. Bremer la mia più grande plusvalenza? Forse sì. È un grande calciatore, forte e potente. È cresciuto sotto Mazzarri, anche se all'inizio lo faceva giocare poco, ma lo ha formato. Poi lo ha aiutato molto Juric".